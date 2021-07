Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup: Alkoholisierter Rollerfahrer flüchtet durch Dornenhecke

Süderbrarup (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (14.07.21), gegen 02:45 Uhr, wurde eine Streife des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Nord aus Schleswig in Süderbrarup auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der durch die Große Straße fuhr.

Beim Anblick der Polizei versuchte dieser zu flüchten und bog während der Fahrt das Nummernschild um. Auf der Flucht fuhr er teilweise auf dem Gehweg und bog schließlich in eine Wohnstraße ein. Am Ende der Straße befand sich eine große Dornenhecke, durch die sich der Rollerfahrer nicht aufhalten ließ. Augenscheinlich versuchte er durch die Hecke durchzubrechen, stürzte dabei allerdings vom Roller. Er flüchtete zu Fuß weiter in das dichte Gestrüpp und wurde von einem Beamten verfolgt. Als der Flüchtige die Aussichtslosigkeit seines Vorhabens erkannte, kam er aus dem nicht zu durchdringenden Dickicht zurück und stellte sich der Polizei.

Es stellte sich heraus, dass der 17-Jährige Fahrer mit über einem Promille deutlich alkoholisiert war. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis für den Roller, der zudem keinen Versicherungsschutz hatte. Das angebrachte Kennzeichen gehörte nicht zu dem Fahrzeug. Der Jugendliche wurde nach der Entnahme einer Blutprobe an seinen Vater übergeben.

