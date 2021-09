Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Unfälle - teilweise mit Verletzten, Kabelbrand, verletzter Radfahrer aufgefunden, Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Gomadingen: Gefährlicher Überholvorgang führt zum Unfall - Zeugenaufruf

Hoher Blechschaden mit zwei beteiligten Fahrzeugen waren die Folge eines Verkehrsunfalles am Freitagmittag gegen 12:55 Uhr auf der L 230 zwischen Gomadingen und Offenhausen in Fahrtrichtung Engstingen. Ein 53-jähriger Seat-Fahrer und ein 35-jähriger Ford-Fahrer überholten zunächst im Bereich Steingebronn einen weißen LKW mit Anhänger. Hierbei überholte zuerst der Seat-Fahrer und nachfolgend der Ford-Fahrer den LKW. Der Ford-Fahrer überholte im Anschluss zwischen Gomadingen und Offenhausen den Seat-Fahrer und musste aufgrund Gegenverkehrs den erforderlichen Sicherheitsabstand beim Einscheren unterschreiten, was den Seat-Fahrer wiederum zu einer Bremsung veranlasste. Im Anschluss überholte der Seat-Fahrer den vor ihm fahrenden Ford-Fahrer und scherte so knapp vor ihm ein, dass der Ford-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. In der Folge krachte der Ford ins Fahrzeugheck des Seat. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 18.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/9728510 zu melden.

Esslingen (ES): Kleinstunfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr in der Kelterstraße in Esslingen gekommen. Der 84-jährige Lenker eines Mercedes-Benz wollte von einem Grundstück auf die Kelterstraße einfahren und kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein nicht unerheblicher Schaden von insgesamt circa 16.000 Euro.

Nürtingen (ES): Unzufriedener Fahrgast greift Busfahrer ins Lenkrad

Fast zu einem Unfall ist es am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr auf dem Dürerplatz in Nürtingen gekommen. Ein unzufriedener 22-jähriger Fahrgast in einem Linienbus beleidigte und bedrohte während der Fahrt den Busfahrer mehrmals und griff ihm ins Lenkrad. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten und konnte so einen Zusammenstoß mit geparkten Fahrzeugen verhindern. Andere Fahrgäste in dem Bus wurden glücklicherweise nicht verletzt. Gegen den Fahrgast wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Frickenhausen (NT): Kabelbrand bei Batteriehersteller

Zu einem Brand in der Halle eines Batterieherstellers ist es am Freitagabend gegen 19:45 Uhr in der Benzstraße in Frickenhausen gekommen. In der Prüfkammer kam es zu einem Kabelbrand, welcher durch die alarmierte Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an der Brandörtlichkeit im Einsatz.

Ostfildern (ES): Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr in der Breslauer Straße in Ostfildern gekommen. Ein 68-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Breslauer Straße aus Richtung Scharnhäuser Park kommend in Richtung Esslingen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und durchfuhr den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen. In dem Grünstreifen prallte das Fahrzeug letztendlich frontal gegen einen Baum und wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die linke Fahrzeugseite umgeworfen. Der Fahrer wurde in seinem Toyota eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden. Der schwerverletzte 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 30.000 Euro. Der Baum auf den das Auto gekracht war, musste durch den Bauhof Ostfildern gefällt werden.

Reichenbach an der Fils (ES): Verletzter Radfahrer aufgefunden - Zeugenaufruf

Ein verletzter und nicht ansprechbarer Radfahrer wurde am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Reichenbach aufgefunden. Der 43-jährige Mann der einen Fahrradhelm trug, wurde von anderen Verkehrsteilnehmern mittig auf der Straße, zusammen mit seinem Fahrrad liegend festgestellt. Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern fiel der Mann zuvor wegen seinem auffälligen Verhalten auf. Der Radfahrer musste durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 an das Polizeirevier Esslingen zu weUnfanden. Insbesondere wird eine männliche Person mit silbernem Kleinwagen gesucht, welche zunächst an der Sturzörtlichkeit vor Ort war.

Dußlingen (TÜ): Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person

Durch den Bedienfehler eines 56-jährigen Baggerführers kam es am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einem Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person in Dußlingen. Auf Grund einer Unachtsamkeit schwenkte der Bagger unvorhergesehen aus und traf hierdurch mit seiner Schaufel einen im Schwenkbereich des Baggers stehenden 65-jährigen Arbeiter. Der Arbeiter wurde durch die Baggerschaufel schwer verletzt und mittels Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

