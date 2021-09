Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus Pkw entwendet

Northeim (ots)

37186 Moringen,

Reddersenstraße, Freitag, 24.09.2021, 09:30 - 09:58 Uhr,

Moringen (Gro)

Aus einem Pkw, der in Moringen in der Reddersenstraße am Freitag in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:58 Uhr abgestellt war, wurde eine Geldbörse entwendet. Um an die Geldbörse zu gelangen, wurde eine Fensterscheibe des Pkw eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell