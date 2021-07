Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallzeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 01.07.2021, gegen 14:30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall an der Kreuzung Rollesstraße/Lenaustraße. Hierbei kollidierten ein 57-Jähriger Renaultfahrer und ein 43-jähriger VW-Fahrer. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Zeuginnen und Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auch an der Kreuzung Orffstraße/Mundenheimer Straße kam es am 01.07.2021, gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-Jähriger missachtete die Vorfahrt einer 22-Jährigen und es kam zur Kollision beider Autos. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Autofahrerin hatte nach dem Unfall Schmerzen und begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

