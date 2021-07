Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rehbachstraße

Neuhofen (ots)

Am 30.06.2021, gegen 05:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rehbachstraße.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 55-jährige Bewohner versehentlich die Herdplatte angeschaltet hatte, wodurch Gegenstände in Brand gerieten. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

