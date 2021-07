Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hund verjagt Einbrecher

Ludwigshafen (ots)

Am 30.06.2021, zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brechlochstraße ein. In der Wohnung befand sich ein Hund. Dieser bellte laut Angaben einer Nachbarin gegen 11:15 Uhr, nachdem sie einen Knall gehört hatte. Vermutlich wurden die Einbrecher von dem Hund gestört und verließen die Wohnung wieder, ohne etwas gestohlen zu haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell