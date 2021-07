Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Warnung vor falschen Gewinnversprechen am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Im Juni 2021 rief eine unbekannte Frau eine 49-Jährige aus Ludwigshafen an und teilte ihr mit, dass sie 49.400 Euro gewonnen hätte. Es würden allerdings Notarkosten anfallen in Höhe von 900 Euro. Diesen Betrag solle sie über den Code der von ihr zu kaufenden Steam-Karten bezahlen. Daraufhin kaufte die 49-Jährige Steam-Karten im Gesamtwert von 900 Euro und gab der Anruferin die Codes der jeweiligen Karten an. Einige Zeit später erhielt sie einen erneuten Anruf und es wurde ihr erklärt, dass es sich um einen Zahlendreher gehandelt hätte. Sie hätte 94.400 Euro gewonnen und sie müssen weitere 3.500 Euro Notarkosten über die Steam-Karten bezahlen. Die 49-Jährige kaufte daraufhin für 2.000 Euro weitere Steam-Karten und gab die Codes telefonisch durch. Mit der Anruferin einigte sie sich, dass die restlichen 1.500 Euro bei Gewinnübergabe vom Gewinn abgezogen werden würden. Am 30.06.2021 meldete sich die unbekannte Anruferin erneut und erklärte, dass die Absprache nun doch nicht ginge und dass die 1.500 Euro vorher bezahlt werden müssten, sonst würde der Gewinn storniert werden. Daraufhin meldete die 49-Jährige das Geschehen der Polizei. Ihr entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.900 Euro.

Die Polizei warnt eindringlich vor Anrufern, die vermeintliche Gewinne in Aussicht stellen und dafür eine Gegenleistung fordern, wie zum Beispiel Gebühren zu bezahlen oder eine kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen. Die Szenarien werden laufend verändert.

Die Polizei rät: Machen Sie sich bewusst:

Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu bekommen.

Seien Sie immer misstrauisch und setzen Sie sich mit Ihrer Polizei in Verbindung.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

