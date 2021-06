Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Von Trickdieben am Bankschalter überlistet

Ludwigshafen (ots)

Am 26.06.2021, gegen 13.45 Uhr, wollte ein 80-Jähriger in einer Bankfiliale in der Bismarckstraße am Bankautomaten Geld abheben. Nachdem er seine Bankkarte in den Automaten geschoben hatte, sei ihm eine Fehlermeldung angezeigt worden. Direkt danach seien zwei unbekannte Männer zwischen 25 und 30 Jahren zu ihm gekommen und hätten ihm Hilfe angeboten. Der eine Mann hätte ihm gezeigt, auf welche Tasten er drücken müsste, um das Problem zu beheben. Zeitgleich hätte der andere Mann am Automaten nebenan Geld abgehoben. Anschließend hätten die beiden Männer die Bankfiliale fluchtartig verlassen. Erst danach sei die Bankkarte des 80-Jährigen wieder aus dem Bankautomaten herausgekommen und er habe sich umgehend einen Kontoauszug geholt. Daraus sei hervorgegangen, dass insgesamt 2.000 Euro von seinem Konto abgehoben worden seien. Da er das Geld nicht abgehoben hatte, ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Trick das Geld abgehoben haben, während sie so taten, als ob sie dem 80-Jährigen helfen würden.

Die Polizei rät:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Geldgeschäfte am Bankautomaten erledigen und lassen sie sich nicht von Fremden dabei zuschauen oder sogar "helfen". Wenn Probleme auftauchen, fragen Sie einen Bankmitarbeiter oder wenn kein Mitarbeiter vor Ort sein sollte, melden Sie dies ihrer Bank.

Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, rufen Sie die Polizei an.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell