Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiauto touchiert und weitergefahren

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Flurstraße/Kropsburgstraße streifte am 01.07.2021, gegen 1 Uhr, ein 20-Jähriger mit seinem Auto einen Streifenwagen und verursachte so einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Der Mann, der ohne Kennzeichen gefahren war, hatte beim Erblicken des Polizeiautos in der Kurve beschleunigt und dabei den Streifenwagen touchiert. Statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 20-Jährige sofort weiter. Auch die Anhaltesignale der Polizei missachtete er, sodass die Verfolgung aufgenommen wurde. An der Kreuzung Brückweg/K7 fuhr er über eine rote Ampel, ob hierbei weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, wird derzeit ermittelt. Am Ortseingang Altrip fuhr der Mann schließlich an die Seite und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er verfügte weder über einen Versicherungsschutz noch über eine Fahrerlaubnis. Das Auto war zudem nicht zugelassen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des 20-Jährigen gefährdet wurden, sich zu melden. Auch Zeugenhinweise werden unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell