Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 30.06.2021, gegen 17:15 Uhr, manipulierte ein unbekannter Mann im Bereich des Spielplatzes nahe der Nibelungenallee an seinem Glied. Eine 15-Jährige und eine 16-Jährige beobachteten dies. Später sahen sie den Mann noch einmal auf ihrem Weg Richtung Nibelungenallee / Schule an der Blies, während er erneut bei geöffneter Hose an seinem Glied manipulierte und in ihre Richtung schaute.

Er trug ein helles Oberteil, eine hochgekrempelte blaue Jogginghose und eine Basecap. Zudem hatte er ein Fahrrad.

Bei Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht angetroffen werden.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

