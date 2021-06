Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen: Zeugenaufruf Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus +++

Am Montag, 07. Juni 2021, in der Zeit von 17:00 - 18:30 Uhr, ist es in Apen in der Straße An der Wiek zu einem Einschleichdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter haben den Umstand ausgenutzt, dass die Hausbewohnerin im Vorgarten arbeitet und sind durch die unverschlossene Hintertür in das Einfamilienhaus eingedrungen. Das Haus wurde durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können und gegebenenfalls zu dem genannten Zeitpunkt etwas in der Straße bemerkt haben, mögen sich bitte beim Polizeikommissariat Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-0 melden.

