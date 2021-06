Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus++

Oldenburg (ots)

++Am Montag, den 07.06.2021, um 16:32 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus an der Alexanderstraße. Der Inhalt eines Kellerverschlages war in Brand geraten. Die Oldenburger Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot zur Brandbekämpfung eingesetzt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Alexanderstraße gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde keiner der Anwohner, der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Zur Feststellung der Brandursache ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell