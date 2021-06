Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person+++

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 07.06.2021, gegen 22:00 Uhr, kam es im Mühlenweg in Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der 54-jährige aus Bad Zwischenahn stammende Rollerfahrer befuhr den Mühlenweg in Richtung der Oldenburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr und stößt dort frontal mit einem 26 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Oldenburg zusammen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Mühlenweg war für circa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell