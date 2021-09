Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen parkendes Auto gefahren

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar fuhr am 23.09.21, gegen 15:30 Uhr, im Isertorweg beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw. Dieser wurde auf einen vor ihm geparkten Pkw geschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.600,- Euro.

