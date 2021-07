Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am 02.07.2021 für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 02.07.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:20 Uhr in die Loherstr. alarmiert.Dort wurde eine Person bis zum Eintrffen des Rettungsdienstes erstversorgt.

Der Einsatz endete für die 4 Einsatzkräfte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug um 11:34 Uhr.

Um 15:58 Uhr wurden die Einheiten der Hauptwache, des Löschzuges Milspe/Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde in die Schulstr. alarmiert. In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ist zu einem Entstehungsbrand in einem Wohnzimmer gekommen.Die Wohnung war verraucht.Alle Bewohner hatten bei Eintreffen der Feuerwehr das Objekt verlassen.

Es wurde eine Brandbekämpfung über den Treppenraum durchgeführt und vorsorglich eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Eine Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Brandwohnung ist unbewonbar. Alle anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück.

Im Einsatz waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie Kräfte der Polizei.

Der Einsatz endete für die 30 Einsatzkräfte um 16:56 Uhr.

Um 16:56 Uhr folgte ein Vollbrand eines Fahrzeugs im Breich Kölnerstr. und drohte auf ein angrenzendes Gebäude überzuschlagen.

Der PKW wurde abgelöscht und der angrenzende Gebäudetrakt mit Wasser vor den Flammen geschützt, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Im weiteren Verlauf mussten die auslaufenden Betriebsmittel des Fahrzeugs durch eine Fachfirma aufgenommen werden. Die Kölnerstraße war zeitweise voll gesperrt.

Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 18:54 Uhr.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch die Löschgruppe Külchen sichergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell