Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Fünf Einsätze am Montag

Ennepetal (ots)

Am Montag den 28.06.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu fünf Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte um 10:59 Uhr eine medizinische Erstversorgung in einer Firma im Bereich Oelkinghausen. Der Patient wurde erstversorgt und dem Rettungswagen übergeben. Dieser Einsatz endete um 11:20 Uhr. Um 11:26 Uhr wurde ein brennender LKW im Bereich der Neustraße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen fanden sie lediglich die Spuren eines Pulverlöschers, der LKW hatte die Fahrt schon wieder mit unbekanntem Ziel aufgenommen. Somit konnten die Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges Milspe Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde den Einsatz ohne Tätigkeit um 11:32 Uhr beenden. Weiter ging es um 11:40 Uhr mit einer Erstversorgung im Bereich Homberge. Hier wurde der Patient erstversorgt, die Ladung des Rettungshubschraubers abgesichert und der Notarzt vom Landeplatz zum Einsatzort transportiert. Dieser Einsatz endete um 12:26 Uhr. Um 13:55 Uhr musste die Hauptwache auslaufende Betriebsmittel aus einem Transporter aufnehmen. Hier war um 14:30 Uhr Einsatzende. Der bislang letzte Einsatz war um 18:01 Uhr am Büttenberg. Hier war eine Schlange im Garten gemeldet worden. Diese hatte bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte allerdings schon wieder den Weg in die Natur angetreten und war nicht mehr auffindbar. Dieser Einsatz endete um 18:32 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell