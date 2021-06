Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 15.06.2021 zu fünf Einsätzen gerufen. Um 11.07 Uhr wurde in der Wiemerhofstr.eine Tür geöffnet,hinter der sich eine hilflose Person befand. Der Einsatz endete um 12:06 Uhr. Um 12:27 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Breckerfelder Straße gerufen. Dort war es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei leicht verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt,die zwei Fahrzeuge gesichert und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Der Einsatz endete um 14:28 Uhr. Um 16:35 Uhr löste die Brandmeldeanlage einer Firma auf der Loher Str. aus. Der Grund hierfür waren Wartungsarbeiten an der Brandmeldeanlage. Bereits um 16:58 Uhr war dieser Einsatz beendet. Um 20:15 Uhr löste erneut eine Brandmeldeanlage aus. Dieses mal in einer Firma an der Memelstr. Grund dafür waren die aufsteigenden Dämpfe einer Maschine in einer Werkhalle. Der Einsatz konnte um 20:58 beendet werden. Um 21:33 Uhr wurde in der Wildermuthstr. eine Person medizinisch erstversorgt, da zeitnah in Ennepetal kein Rettungswagen zur Verfügung stand. Im weiteren Verlauf wurde der Rettungsdienst bei seiner Arbeit unterstützt. Dieser Einsatz endete um 22:30 Uhr.

