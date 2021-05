Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Rheinbreitbach (ots)

Am Freitagmittag kam es zu einer Kollision zweier Pkw an der Kreuzung Rheinblickstraße - Hauptstraße. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer an der Rheinblickstraße missachtete die Vorfahrt des ankommenden Pkw auf der Hauptstraße und es kam zur Kollision. Hierbei wurde der 18-jährige Pkw-Fahrer aus Unkel leicht verletzt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell