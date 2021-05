Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Jugendlicher unter Drogeneinfluss

Betzdorf (ots)

Am 30.05.2021, gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet Betzdorf einen 15-jährigen Zweiradfahrer. Bei der Kontrolle zeigte der Jugendliche drogentypische körperliche Auffälligkeiten. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Straf- und Bußgeldverfahren. Weiterhin wurde die Führerscheinstelle über den Drogenkonsum in Kenntnis gesetzt, so dass der Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis für den jungen Mann im Alter von 18 oder ein begleitetes Fahren mit 17 Jahren nicht ganz unproblematisch wird. Mit seinem Konsumverhalten in den jungen Jahren machte er jetzt bereits deutlich, dass er zwischen dem Konsum psychoaktiver Substanzen und einer verantwortungsbewussten Teilnahme am Straßenverkehr nicht trennen kann.

