POL-PDNR: Mudersbach - Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen

Mudersbach (ots)

In der Nacht zum 30.05.2021 wurden an zwei Fahrzeugen in der Straße Auf'm Strüdchen in der Ortslage Mudersbach Sachbeschädigungen begangen. An dem Pkw Daimler-Benz einer 27-Jährigen und an dem Pkw Toyota eines 52-Jährigen wurden Reifen durch Messerstiche so beschädigt, dass sie bei Entdeckung der Tat bereits luftleer waren. Hinweise auf den Täter an die Polizei Betzdorf oder den Bezirksdienst in Mudersbach.

