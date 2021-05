Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stadt Neuwied- Verkehrsunfall mit Flucht

Neuwied (ots)

Am vergangenen Samstag gegen 11:05 Uhr ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz in der Stettiner Straße in Neuwied ein Verkehrsunfall mit Flucht. Laut Zeugenaussagen sei die Fahrerin eines roten Kleinwagens beim Einparken über einen Bordstein gefahren und mit dem weißen SUV einer 36 jährigen Neuwiederin kollidiert. Die Unfallverursacherin sei im Anschluss aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, habe die Schäden begutachtet und sei in Richtung Breslauer Straße geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell