POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.01.2021.

Verkehrsunfall forderte zwei verletzte Personen.

Wendeburg, Sophiental, Landesstraße 321, 18.01.2021, 13:35 Uhr.

Der 18-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die L321, aus Richtung Wendeburg kommend, in Fahrtrichtung Sophiental. Vor der Ortschaft Sophiental im Verlaufe einer dortigen S-Kurve kam der Fahrer aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer und die 16-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Festgefahrener Omnibus musste geborgen werden.

Edemissen, Kreisstraße 18 in Fahrtrichtung Blumenhagen, 18.01.2021, 19:20 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 43-jährige Fahrer eines Omnibus die K 18 in Richtung Blumenhagen befuhr. Kurz hinter der Ortschaft Edemissen sei der Fahrer vorwärts in einen befestigten Feldweg gefahren, um anschließend wieder in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zu fahren. Beim Zurücksetzen über die K 18 sei er mit seinen hinteren Rädern in einen gegenüberliegenden Straßengraben geraten und habe sich hier festgefahren. Der Omnibus konnte erst durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Omnibus durch das Abschleppunternehmen und einen Kran war die Kreisstraße in der Zeit bis 23:00 Uhr voll für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Schaden wird derzeit ermittelt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Täter beschädigten Eingangstür.

Edemissen, Bahnhofstraße, Sporthalle, Feststellzeit 15.01.2021, 18:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hebelten die äußere Türverkleidung einer Sporthallentür auf und verursachten hierdurch einen Schaden in geringer Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176/976480 in Verbindung zu setzen.

Vandalismus auf Schulgelände.

Vechelde, Berliner Straße, 15.01.2021, 14:30 Uhr-18.01.2021, 07:00 Uhr.

Die Täter beschädigten im Bereich eines Klassenraumcontainers eine Seitenverkleidung und beschmierten mindestens zwei Flächen mit Grafitti. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter 05302/930490 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw.

Peine, Am Anger, 17.01.2021, 18:00 Uhr-18.01.2021, 08:30 Uhr.

Einen Sachschaden verursachten die Täter durch Zerstechen aller vier Reifen eines geparkten Pkw. Zudem wurde an der Fahrerseite des Fahrzeuges der Lack zum Teil erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

