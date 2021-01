POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 19. Januar 2021:

Polizei Salzgitter

Schladen: Einbruch in Kleingartenlauben

Sonntag, 17.01.2021, 14:00 Uhr, bis Montag, 18.01.2021, 13:30 Uhr

Zwischen Sonntag und Montag drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Gartenlauben im Kleingartenverein in Schladen, Neue Dorfstraße, ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus den Lauben unter anderen eine Kettensäge und ein Autoradio entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird mit rund 600 Euro angegeben. Hinweise: 05335 / 929660

Sickte: Reifen eines PKW zerstochen

Samstag, 16.01.2021, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstachen am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, den linken Vorderradreifen eines zum Parken im Stadtweg in Sickte abgestellten Opel Vectra. Hinweise: 05306 / 932230

Wolfenbüttel: mit dem E-Scooter unter Alkoholeinfluss unterwegs

Montag, 18.01.2021, gegen 15:50 Uhr

Am Montagnachmittag kontrollierte eine Streif3e der Polizei einen 39-jährigen Wolfenbütteler, der mit einem E-Scooter auf der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 39-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Schöppenstedt: zwei verletzte Autofahrer nach Frontalzusammenstoß

Montag, 18.01.2021, gegen 13:30 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich in Schöppenstedt, Neue Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Autofahrer aus Schöppenstedt schwer und eine 20-jährige Auto-fahrerin aus Lüneburg leicht verletzt worden sind. Demnach kam es auf der Neuen Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der Autos der beiden Fahrer. Der 72-Jährige und die 20-Jährige wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Schöppenstedt in Verbindung zu setzen. Telefon: 05332 / 946540

