Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Responder Einsatz und Ölspur

Ennepetal (ots)

Am Montag den 21.06.2021 wurde um 19:30 Uhr die Feuerwehr Ennepetal zu einem First Responder Einsatz in die Julius- Bangert-Straße alarmiert. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache die ersten medizinischen Maßnahmen am Patienten bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Während der Übergabe an das eingetroffene Rettungsmittel, traf direkt der nächste Alarm ein.

Um 19:51 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der Hauptwache in die Neustraße alarmiert. Dort wurde eine Kraftstoffspur mittels Ölbindemittel abgestumpft. Anschließend wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und Fachgerecht entsorgt. Einsatzende war für die 4 Einsatzkräfte um 20:11 Uhr.

