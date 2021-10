Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Unbekannte sprühen eine Vielzahl von Graffitis

Vlotho (ots)

(sls) Durch bislang unbekannte Täter wurden in Vlotho im Bereich der Straßen Höltkebruchstraße und Zum Schelland mehrere Graffitis aufgesprüht. Am Samstagmorgen (16.10.) gegen 09.50 Uhr bemerkte ein Anwohner der Höltkebruchstraße, dass Unbekannte auf sein Garagentor und auch ein Firmenschild die Buchstaben "MOB" in pinker Farbe sprühten. Er konnte bereits in der näheren Umgebung diverse gleiche Graffitis feststellen. Hierbei wurden die drei Buchstaben auf einen Anhänger, einer Steinmauer, einem Gartenzaun, einem Bushaltestellenschild und einem Verkehrszeichen gesprüht. Bei der anschließenden Überprüfung durch die Polizeibeamten wurden weitere Zeichen auch im Bereich der Grundschule an der Herforder Straße festgestellt. Die Höhe des verursachten Sachschadens müssen noch die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die die möglichen Täter bei der Sachbeschädigung beobachtet haben oder Hinweise auf diese geben kann. Unter der Telefonnummer 05221-8880 werden Hinweise entgegengenommen.

