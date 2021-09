Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrradfahrer stürzt über Lenker - Schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Montag, 20. September, gegen 15 Uhr bei einem Unfall auf dem Fahrradweg an der Straße Nordring in der Nähe des Kreuzungsbereichs zur Krefelder Straße schwer verletzt.

Offenbar erschrak sich der 52-Jährige sehr, als ihm ein 58-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam, der den Weg in falscher Richtung befuhr. Als Reaktion auf den Schreck, bremste er stark ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte mit dem Kopf voran über den Lenker auf den Boden. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (cr)

