Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn in Höhe des Rewe-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Mazda war gegen 11.15 Uhr in Richtung Gildehauser Weg unterwegs. Als sich hinter ihr ein brauner VW Golf Plus einordnete und den Mazda im Heckbereich touchierte und beschädigte. Die Fahrerin des Golf setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell