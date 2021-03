Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 80-Jährige nach Unfall in Lebensgefahr (Ergänzung um Zeugenaufruf)

Nordhorn (ots)

Am Montagvormittag ist es auf dem Stadtring zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Eine 80-jährige Beteiligte schwebt in Lebensgefahr. Ein 69-jähriger Mann aus Bad Bentheim war gegen 11.20 Uhr auf der linken Seite des Stadtrings in Richtung Altendorfer Ring unterwegs. Als er nach links in die Färbereistraße abbiegt, kommt es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 80-Jährigen auf ihrem Pedelec. Die ältere Dame stürzt und muss im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der zweite Beteiligte blieb ersten Erkenntnissen zur Folge unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

