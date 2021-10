Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Pavillon- Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Bünde (ots)

Bereits im September kam es zu einem Diebstahl von einem Gelände eines Autohauses an der Blankener Straße in Bünde. Unbekannte Täter betraten nach bisherigen Ermittlungen am Freitag den 17.September 2021 in der Zeit von 20.40 Uhr bis 22.00 Uhr den Bereich des Autohauses und entwendeten einen schwarzen Luft-Pavillon mit der Aufschrift "Autohaus Mattern" und noch ein weiteres schwarzes Zelt mit einem "MG-Logo". Der Pavillon besteht aus einem aufblasbaren Grundgestell mit zusätzlichem Spannüberzug mit Werbeaufdruck. An den Seiten befinden sich vier angebrachte Werbebanner, die mit Reißverschlüssen angebracht oder ausgetauscht werden können. Beide Zelte haben ein Gesamtwert von ca. 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum möglichen Verbleib dieser auffälligen Zelte machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegengenommen.

