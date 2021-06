Polizei Hagen

POL-HA: Tätlicher Angriff auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am 25.06.2021, gegen 13:35 Uhr, kam es in der Straße Am Hauptbahnhof in der Hagener Innenstadt zu einem körperlichen Übergriff auf zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ein 35jähriger Hagener beschimpfte die beiden zunächst als Hurensöhne. Anschließend schlug er mit Fäusten auf sie ein. Der 35jährige konnte mit vereinten Kräften zu Boden gebracht und gefesselt werden. Als er im Beisein der Polizei weitere Angriffe auf die beiden Ordnungshüter ankündigte, wurde er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Neben leichten Schmerzen blieben die beiden Ordnungshüter unverletzt. Gegen den Störer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

