Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Turnhalle

Hagen-Halden (ots)

In der Zeit vom 24.06.2021, 13:00 Uhr und 25.06.2021, 05:30 Uhr, kam es an einer Turnhalle in der Berchumer Straße in Hagen-Halden zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter hatten an der Tür zur Turnhalle gehebelt und diese dabei beschädigt. Die Tür blieb aber verschlossen. Die Tat wurde durch die Hausmeisterin entdeckt. Der Sachschaden wird auf ca. 700EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

