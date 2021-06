Polizei Hagen

POL-HA: Unbelehrbarer Ruhestörer kommt ins Polizeigewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 40-jähriger Mann musste am frühen Freitagmorgen (25.06.2021) nach einer massiven Ruhestörung in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Gegen 03.00 Uhr wurde die Polizei durch mehrere Anrufer erstmalig über sehr laute Musik aus einer Wohnung in der Elberfelder Straße informiert. Dort trafen die Polizeibeamten auf den alkoholisierten 40-Jährigen in seiner Wohnung. Er stand neben seinem Wohnzimmertisch, auf dem sich unter anderem ein Messer und ein zirka ein Meter langer Holzknüppel befanden. Der Hagener zeigte sich sehr aggressiv und war uneinsichtig. Er wurde zur Ruhe ermahnt und erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Nur kurze Zeit später mussten Polizisten den Mann erneut aufsuchen. Wieder war der Grund eine Ruhestörung wegen erheblich zu lauter Musik. Nur dieses Mal wurde der Unbelehrbare in das Polizeigewahrsam gebracht, um endgültig für Ruhe zur Sorgen. Die Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde entsprechend ergänzt. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell