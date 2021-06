Polizei Hagen

POL-HA: Luftballongas-Ladendieb entkommt mit PKW von Baumarkt

Hagen-Eckesey (ots)

Ein besonders dreister Ladendieb schlug am Donnerstag (24.06.2021) in einem Baumarkt zu. Gegen 12:30 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin der Filiale in der Eckeseyer Straße, wie sich auf dem Parkplatz ein Seitenausgang öffnete. Aus ihm trat ein Mann mit einem Einkaufswagen. In diesem waren diverse Kupferrohre und Luftballongas gelagert. Die Beute lud der Mann in einen PKW, den er offenbar zur Flucht bereitgestellt hatte. Diese gelang ihm, als die Mitarbeiterin sich versichern wollte, ob der Unbekannte die Ware bezahlt hatte. Bei dem PKW handelte es sich um einen dunklen Kleinwagen mit Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis. Der Dieb wird als 35-40 Jahre alt und zirka 180-190 cm groß beschrieben. Er war schlank, trug eine Kappe und blaue Jeans. Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Kennzeichen oder der beschriebenen Person tätigen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

