Polizei Hagen

POL-HA: Warnung vor aktueller Betrugsmasche: unbekannte Frauen geben sich als Apotheken-Mitarbeiterinnen aus

Hagen-Boele (ots)

In Kabel meldeten zwei Hagenerinnen der Polizei am Freitag (25.06.2021) zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr jeweils verdächtige Personen, die an ihrer Tür geklingelt haben. Bislang unbekannte Frauen gaben vor, Mitarbeiterinnen einer Apotheke zu sein. Sie hatten so in der Schieferstraße und in der Steinhausstraße unter einem Vorwand versucht in die Wohnungen zu gelangen. Unter anderem bat eine Frau eine 84-Jährige um einen Zettel, Stift sowie eine Tragetasche. Die anderen Frauen standen ebenfalls im Hausflur. Die Seniorin reagierte richtig und ließ die Frauen nicht in ihre Wohnung. Sie konnte die erste Frau wie folgt beschreiben: ca. 40-50 Jahre alt, blondes Haar, mit einer korpulenten Statur. Sie sprach gebrochen deutsch und hatte einen weißen Kittel an. Die beiden anderen Frauen konnten lediglich als korpulent beschrieben werden. Eine Suche im Nahbereich durch die alarmierte Polizei blieb bislang erfolglos.

Die Tipps und Verhaltenshinweise der Polizei Hagen:

- Öffnen Sie die Tür nach Möglichkeit nur mit einer Türsperre oder nutzen Sie eine Türsprechanlage.

- Lassen Sie niemals Fremde/unglaubwürdige Personen in Ihre Wohnung.

- Schließen Sie im Zweifelsfall einfach die Tür.

- Die Person gibt vor in einer Notlage zu sein? Bitten Sie die Person vor der Tür zu warten und schließen Sie diese, bevor Sie gewünschte Dinge wie Zettel, Stifte, ein Glas Wasser oder das Telefon holen.

- Bei verdächtigen Personen oder Anliegen informieren Sie sofort die Polizei (Notrufnummer 110)

(arn)

