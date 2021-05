Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210514 - 0584 Frankfurt-Westend: Bücherzelt abgebrannt

Frankfurt (ots)

(ne)Ein mit diversen Büchern bestücktes Zelt auf dem Gisele-Freund-Platz direkt am Eingang der Uni ist in der Nacht von Freitag auf Samstag abgebrannt.

Das Zelt stand bereits in Vollbrand, als die Polizei gegen 0:30 Uhr vor Ort eintraf. Eine angrenzende Hecke sowie ein daneben geparkter Anhänger wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden sowohl das Gehwegpflaster, als auch eine Laterne stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Mainova sicherte diese Laterne anschließend ab. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung des Zeltes aus. Momentan liegen keinerlei Täterhinweise vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10300 in Verbindung zu setzen.

