Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen Lebensmittelmarkt

Demmin (ots)

Am 29.03.2021 gegen 05:50 Uhr wurde in Demmin ein Einbruch in einen Lebensmittelmarkt festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang über das Dach des Marktes und gelangten in der Folge in einen Aufenthaltsraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es zu keinen Diebstahlshandlungen gekommen. Dennoch entstand Schaden in Höhe von 1000 EUR.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung am Tatort im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen und dauern an. Zeugen, die in der Nacht vom 28.03.2021 zum 29.03.2021 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Wollweberstraße wahrgenommen haben, richten diese bitte an die Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell