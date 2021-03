Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Demmin

Demmin (ots)

In der Zeit vom 27.03.2021, 17:00 Uhr bis 28.03.2021, 10:00 Uhr ist es im Richtgrabenweg in Demmin zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, während die Hausbewohner abwesend waren.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigem Erkenntnisstand gewaltsamen Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume samt Mobiliar. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden, da der Stehlschaden noch zu ermitteln ist.

Zur Spurensuche und -sicherung waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg am Tatort im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Einbruchs führen Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin. Zeugen, die zur Tatzeit im Demminer Richtgrabenweg ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell