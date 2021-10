Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Getränkemarkt- Täter im Nahbereich festgenommen

Vlotho (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (19.10.) wurden Polizeibeamte zunächst zu einem Einbruch in ein Getränkemarkt am Mühlenplatz in Vlotho gerufen. Nach Einsicht in vorhandene Videoaufnahmen betrat gegen 01:20 Uhr ein bislang unbekannter Täter das äußere Gelände des Getränkemarktes. Mittels eines Werkzeuges wurde ein Stacheldrahtzaun aufgetrennt, um auf den Lagerplatz des Marktes zu gelangen. Hier wurden augenscheinlich diverse Bierkisten und Spirituosenkartons im Wert von ca. 850 Eurog mitgenommen und an eine außenstehende unbekannte Person übergeben. Anschließend entfernten sich die Täter wieder vom Gelände. Anhand der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte eine gute Beschreibung des Täters auf dem Gelände aufgezeigt werden. Im Rahmen eines weiteren Einsatzes auf der Berliner Straße am Dienstagmorgen um 11.50 Uhr fiel einer eingesetzten Beamtin in unmittelbarer Nähe eine männliche Person auf, auf den die Beschreibung des möglichen Tatverdächtigen aus dem Einbruch passte. Neben der gleichen Bekleidung wies der Beschuldigte mehrere aufgerissene Stellen am T-Shirt, sowie oberflächliche Verletzungen an den Unterarmen auf. Es besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige sich die Verletzungen beim Steigen durch den Stacheldrahtzaun zugezogen hat. Bei der anschließenden Überprüfung des 48-Jährigen aus Eschweiler an der wohnlichen Unterkunft, stellten die Beamten fest, dass gegen den polizeibekannten Beschuldigten ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Zudem wurden in der Wohnunterkunft diverse alkoholisierte Personen, sowie alkoholische Getränke aufgefunden. Die Ermittlungen hinsichtlich des möglichen Diebesgutes, dauern noch an. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Herford verbracht. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell