Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Höhe der St. Leonhardt Kapelle

Weltersburg (ots)

Am 17.03.21, gegen 07:36 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K 96, Gemarkung Weltersburg. Ein dunkler Audi Kombi befuhr die K 95 von Guckheim kommend und wollte nach links, in Richtung Weltersburg, auf die K 96 auffahren. Dabei verlor der Fahrer von dem Audi kurzfristig die Kontrolle über seinen PKW und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem aus Herschbach kommenden PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Salz fort. Der flüchtige Fahrzeugführer wurde als jüngerer Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Westerburg (Tel.02663/98050).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell