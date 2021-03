Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Pkw zerkratzt, Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, den 12.03.2021, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 16.03.2021, 08:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Anwesen in Bad Marienberg, Im Wiesengrund, abgestellter Pkw Mercedes von Unbekannten zerkratzt. Demnach konnte der 58-jährige Geschädigte deutliche Kratzspuren an der rechten Beifahrerseite feststellen. Bereits im Vorfeld kam es am 19.02.2021 zu einer Sachbeschädigung an dem Pkw des 58-jährigen Geschädigten. Auch zu dem damaligen Zeitpunkt wurde der Pkw mit Kratzspuren versehen.

Etwaige Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder unter der EMAIL: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell