Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gesuchter Straftäter festgenommen- Diensthund greift den Flüchtigen

Enger (ots)

(sls) In Enger konnte am Mittwochmorgen (20.10.) ein per Haftbefehl gesuchter Straftäter am Herzogweg festgenommen werden. Es bestand der Verdacht, dass sich der 35-jährige Gesuchte gegen 15.40 Uhr in einem Haus am Herzogweg aufhalten soll. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Klingeln und Klopfzeichen an der möglichen Wohnungstür, wurde den eingesetzten Beamten nicht geöffnet. Einige Zeit später sprang der Beschuldigte plötzlich vom Balkon der Wohnung im 1. Obergeschoss und versuchte vor den Beamten zu flüchten. Die Flucht des 35-Jährigen konnte anschließend mit dem Einsatz eines Diensthundes nach einigen Metern gestoppt werden. Durch den Sprung vom Balkon und den Biss des Diensthundes wurde der Flüchtende leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Nach erster ärztlicher Versorgung wurde er dem Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg überstellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell