Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsinfo - Umfahren von Baustellen in verkehrsberuhigten Bereichen - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Der Verkehrsdienst der Polizei Herford hat bei Kontrollen wiederholt festgestellt, dass in verkehrsberuhigten Bereichen zu schnell gefahren wird. Im Besonderen tritt eine Gefahrensituation ein, wenn Verkehrsteilnehmer aufgrund einer Baumaßnahme eigenständige Schleichwege in Wohngebiete entwickeln. Sie folgen damit nicht den ausgeschilderten Umleitungen, um den eigentlichen gesperrten Straßenabschnitt zu umfahren. Die teils mit dem Verkehrszeichen 325 (blaues Rechteck mit Symbolbild spielende Kinder) ausgezeichneten Straßen, die dann befahren werden, dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Die Polizei hat in den vergangenen Wochen vermehrt festgestellt, dass Verkehrsteilnehmer meinen, in diesen Straßen gelte weiterhin 30 km/h als zulässige Geschwindigkeit. In diesen Straßenabschnitten, die fälschlicherweise als "Spielstraße" bezeichnet werden, gelten besondere Sorgfaltspflichten für alle Verkehrsteilnehmer. Beispielhaft werden die Bereiche Buchenstraße in Herford, der Bereich ums "BüKa" in Bündes Innenstadt und die Herforder Innenstadt benannt. Es darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden und es gilt eine erhöhte gegenseitige Rücksicht unter den Verkehrsteilnehmern. Die Polizei wird diese Bereiche vermehrt in die Geschwindigkeitsüberwachung mit einbeziehen.

Erklärende Informationen finden Sie ebenso auf den Seiten der Automobilclubs: https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/spielstrasse/

