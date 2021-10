Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter schlägt gegen Haustür- Senior verletzt

Löhne (ots)

(sls) Am Mittwochabend wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Fröbelstraße in Löhne gerufen. Nach ersten Aussagen des Bewohners klopfte eine bislang unbekannte männliche Person gegen 20.30 Uhr an der Wohnungstür des Geschädigten. Um an die Wohnungstür zu gelangen, muss die Person auf bislang unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt sein. Da er vermutete, dass es sich möglicher Weise um einen Familienangehörigen handelte, wollte er die Tür öffnen. Er habe dafür die Türklinke leicht heruntergedrückt, doch noch bevor er die Tür langsam öffnen konnte, wurde diese durch den Unbekannten gewaltsam aufgestoßen. Der Senior wurde durch die Tür so stark getroffen, dass er gegen eine Kommode und dann zu Boden fiel. Er erlitt dabei Verletzungen am Rücken, sowie am Ellenbogen. Der Unbekannte flüchtete anschließend direkt aus Haus. Der Tatverdächtige wird beschrieben mit ca. 175cm groß, stämmige Figur und er trug einen dunklen Kinnbart. Die Wohnungstür wurde dabei im Bereich des Schlosses und auch des Beschlages beschädigt, so dass ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu der flüchtenden Person geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell