POL-HA: Polizei sucht Zeugen: Mehrere Autos in Wehringhausen zerkratzt

Hagen (ots)

In der Christian-Rohlfs-Straße wurden am Sonntag zwischen 0 Uhr und 11:25 Uhr mehrere Autos beschädigt. Ein 27-Jähriger hatte festgestellt, dass sein Audi entlang der Fahrertür bis zum vorderen Kotflügel augenscheinlich mit einem Schlüssel zerkratzt wurde. Es stellte sich heraus, dass insgesamt 10 Fahrzeuge auf ähnliche Art und Weise beschädigt waren. Alle Autos befanden sich auf der, in Fahrtrichtung Stadtwald blickend, linksseitig gelegenen Dömbergstraße am Fahrbahnrand geparkt. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Hinweise durch Zeugen. (ra)

