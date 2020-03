Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Reifen an 4 PKW zerstochen

Obernkirchen (ots)

(PP) Vermutlich im Zeitraum von Samstag, 14.03., 16:00 Uhr bis zum Sonntag, 15.03., 15:50 Uhr wurde an 2 in der Langen Straße und 2 in der Straße Hinter dem Graben in Obernkirchen geparkten PKW jeweils ein Reifen zerstochen. Täterhinweise sind unter Telefonnummer 057249588615 an die Polizeistation Obernkirchen zu richten.

