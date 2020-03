Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an KFZ

Bückeburg (ots)

(PP) Erheblicher Sachschaden entstand an einem an der Bergdorfer Straße in Bückeburg auf einem Privatgrundstück geparkten Mercedes ML, nachdem ein unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand auf ca. 3 m Länge zerkratzte. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 14.03., 20:30 Uhr bis zum Sonntag, 15.03., 16:30 Uhr. Täterhinweise sind unter Telefonnummer 0572295930 an das Polizeikommissariat Bückeburg zu richten.

