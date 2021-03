Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt zwei Mal innerhalb einer Stunde ohne Faherlaubnis

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen (14.03.2021) hielten Polizeibeamte innerhalb von einer Stunde zwei Mal einen 35-Jährigen an, der mutmaßlich ohne Fahrerlaubnis Auto fuhr. Gegen 09:00 Uhr konnte der Hagener bei einer Verkehrskontrolle am Graf-von-Galen-Ring keinen Führerschein vorzeigen und sagte, dass er diesen zu Hause liegen gelassen habe. Dort konnte er ihn, unter Begleitung der Beamten, jedoch auch nicht auffinden. Dem Mann wurde wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis die Weiterfahrt untersagt. Gegen 09:55 Uhr hielten die Polizisten dann erneut einen PKW mit dem 35-Jährigen am Steuer an. Er übergab seinen Fahrzeugschlüssel nach der Kontrolle einem Bekannten, der die Weiterfahrt übernahm. Es wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (tise)

