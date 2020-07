Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschädigter bei Unfallflucht gesucht

Haßloch (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch, 15.07., kurz nach 20.00 Uhr, den Fahrer eines dunklen Pkw Audi, der die Schubertstraße in östliche Richtung befuhr und kurz nach der Einmündung Sägmühlweg einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw streifte. Der Zeuge, der sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs merken konnte, sah auch, dass beim geparkten weißen Fahrzeug der linke Außenspiegel abklappte und das Spiegelglas herunterging. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des leichten Zusammenstoßes zu kümmern. Beamte der Polizeiinspektion Haßloch fanden an der Anschrift des Halters des dunklen Audi mit beschädigtem rechten Außenspiegel. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht laufen. Der weiße Pkw, der in der Schubertstraße geparkt war, konnte allerdings nicht mehr aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet den Halter des mutmaßlich mindestens am Außenspiegel beschädigten Fahrzeugs, sich unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

