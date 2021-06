Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Hameln, Lemkestraße (ots)

Am heutigen Morgen (Samstag 26.06.2021) kam es, zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr, auf dem zu dieser Zeit recht belebten Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Lemkestraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen verursachte ein Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke den Schaden an einem daneben geparkten PKW. Ein recht auffälliger roter BMW wurde dabei an der hinteren linken Fahrzeugecke, offensichtlich durch ein blaues Fahrzeug, beschädigt. Es konnte blauer Fahrzeuglack an dem beschädigten PKW festgestellt werden (siehe Foto).

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell