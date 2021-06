Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Erneut Unfall mit Pedelec; 79-Jährige stützt mit ihrem E-Bike

Holzminden (ots)

Am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr kam es im Bereich Hafendamm zu einem Unfall mit einer Pedelec-Fahrerin. Die 79-Jährige aus Düren befuhr in Begleitung ihres Ehemannes die Weserbrücke in Richtung Innenstadt als sie im Bereich der Kreuzung Steinhof/Hintere Straße aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Bei dem Sturz wurde die 79-Jährige trotz des Tragens eines Fahrradhelms nicht unerheblich verletzt und musste zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht werden. Immer wieder kommt es auch im Landkreis Holzminden zu Unfällen mit Beteiligung von E-Bikes. Aufgrund dessen plant die Polizei Holzminden in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht ein E-Bike-Training für Senioren. Hierzu wird es in der kommenden Woche weitere Informationen über die Presse und das Internet geben.

